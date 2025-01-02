استبعاد ثلاثة من رؤساء لجان امتحانات النقل بمدارس الفيوم -صور

الفيوم ـ حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ثلاثة من رؤساء لجان امتحانات النقل بمدارس الفيوم، حيث جرى استبعاد رئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بطامية، وذلك لتواجد الطلاب بفناء المدرسة وعدم دخولهم اللجان حتى الساعة 8.45 صباحاً، وعدم وجود ارقام جلوس للطلاب، ووجود عدد 5 لجان بدون ملاحظ، وكتابة كشوف الملاحظة بالقلم الرصاص.

كما قرر وكيل الوزارة، استبعاد رئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة دفنو الابتدائية بإطسا، لعدم انضباط اللجنة ووجود عدد 60 طالبا بلجنة واحدة ، وكذلك عدم نظافة المدرسة واللجان الامتحانية ودورات المياه.

كما جرى استبعاد رئيس لجنة معصرة عرفة بإطسا، وذلك لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنظيم امتحانات الطلاب بنظام الفصل الدراسي، دون تقسيم الطلاب وتوزيعهم على لجان امتحانية.

كما قرر الدكتور قبيصى، إحالة معلم بمدرسة الجلاء الابتدائية بطامية للتحقيق ، لعدم انضباطه داخل اللجنة وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات

وفي سياق متصل، جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة.

كانت أعمال امتحانات النقل، بدأت اليوم الخميس لتلاميذ المدارس الابتدائية فى المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث يؤدى التلاميذ الامتحان فى مادة التربية الدينية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وفي الفترة الثانية، يؤدى التلاميذ الامتحان فى مادة المهارات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.