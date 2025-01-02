مديرية الأوقاف بأسيوط تفتتح 63 مسجدًا وتنفذ آلاف الأنشطة الدعوية

أسيوط ـ محمود عجمي:

استعرض اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أبرز الإنجازات التي حققتها مديرية الأوقاف خلال عام 2024، في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الدينية السمحة ونشر الوعي الثقافي والديني بين المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، عن أبرز الأنشطة والإنجازات التي نفذتها المديرية خلال عام 2024. تم افتتاح وترميم وإحلال وتجديد وصيانة 63 مسجدًا في مختلف أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 92 مليون و662 ألف جنيه، بتمويل من الوزارة والأهالي والمشاركة المجتمعية.

وفي مجال الأنشطة الدعوية، نظم قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية 28 لقاء ضمن مجلس الفقه بمسجد البقلي، و196 ندوة علمية بالمساجد الكبرى، و1176 درسًا منهجيًا للأئمة، و56 درسًا منهجيًا للواعظات، و1708 لقاءات منبر ثابت بالتعاون مع وعاظ الأزهر الشريف، و4200 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذكر والعلم، و33936 لقاء ضمن البرنامج التثقيفي للأطفال، و28 لقاء للأطفال في أيام الجمع، و3 قوافل دعوية مكبرة لقيادات المديرية والأئمة المتميزين، و2 قافلة دعوية مكبرة للواعظات، و14 لقاء للبناء التثقيفي للأئمة، و12 لقاء للأسبوع الثقافي، و140 لقاء بقصور الثقافة، و240 لقاء بمراكز الشباب والرياضة، و200 لقاء بالمدارس، و4 لقاءات بمحكمة أسيوط الابتدائية، و21 لقاء مع المجلس القومي للسكان، و147 لقاء ضمن الصحة الإنجابية، و28 ندوة شهرية كبرى، و57400 قافلة دعوية داخل الإدارات الفرعية، و57400 درس داخل الإدارات الفرعية.

وأضاف أبو النصر أنه في مجال الدعم الاجتماعي، قدمت إدارة البر والخيرات بالمديرية مساعدات مالية وعينية للآلاف من الأسر المحتاجة من خلال صندوق الزكاة، ونفذت حملات خيرية خلال شهر رمضان والأعياد، حيث تم صرف 843500 جنيه لـ 52 موظفًا كقرض حسن للعاملين بالأوقاف، وتوزيع 12 طنًا من لحوم الأضاحي و4 أطنان من السلع الغذائية (2000 شنطة) بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي مجال التدريب والتطوير، نظم قسم التدريب بالمديرية دورات تدريبية لـ 100 إمام حول أحكام فقه الصيام، و100 إمام حول ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، و50 إمامًا في علم النفس والاجتماع بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة أسيوط، و40 إمامًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حول قضايا العنف ضد المرأة والقضايا الأسرية، و1633 جلسة دوارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة استهدفت 10 آلاف شخص في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورة تدريبية لـ 100 إمام ومفتش في أساسيات اللغة العربية، بالإضافة إلى ترشيح الأئمة الجدد للدورات التأهيلية التي تعقدها الوزارة بمسجد النور بالعباسية، وترشيح المفتشين لدورات التفتيش وتنمية المهارات.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستواصل دعم مديرية الأوقاف لتطوير خدماتها وضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من أنشطتها وبرامجها، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الأوقاف في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية، ودورها الفاعل في تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر الفكر الوسطي، والمساهمة في دعم الاستقرار والتنمية بالمحافظة. وأكد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والتنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.