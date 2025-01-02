محافظ أسيوط: تأهيل 156 ترعة واستكمال قناطر ديروط بتكلفة 3.2 مليار جنيه

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أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تأهيل 156 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و12 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تتجاوز مليار و200 مليون جنيه.



تأتي هذه المشروعات ضمن الجهود القومية في قطاع الموارد المائية والري لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة)، تحت إشراف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم عبد الصبور.



وأضاف أبو النصر أنه خلال عام 2024، تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 18,240 كم، وبتكلفة تصل إلى 75 مليون و958 ألف جنيه. كما تم تنفيذ 44,593 كم من الأسوار داخل الكتل السكنية بتكلفة 9 مليون جنيه.



وأشار إلى تنفيذ حملات لإزالة حشائش الترع على أطوال 1,239 كم، وتجريف ونقل المخلفات بكمية 443,524 م3، بإجمالي تكلفة تصل إلى 15.5 مليون جنيه، تحت إشراف الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية المقررة.



وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية والاستفادة منها كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة وحل مشاكل وصول المياه إلى نهايات الترع، وتحقيق العدالة في توزيع المياه، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.