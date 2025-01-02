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يعاني من ألم في ضرسه.. وزير الصحة يكشف على طفل في مستشفى بالغربية- صور

12:21 م الخميس 02 يناير 2025
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    وزير الصحة يكشف على طفل في مستشفى بالغربية (3)
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    وزير الصحة يكشف على طفل في مستشفى بالغربية (1)
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الغربية- مروة شاهين:

وقَّع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الكشف الطبي على أحد الأطفال بعيادة الأسنان داخل مستشفى محلة مرحوم بطنطا.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي يجريها "عبدالغفار" لمحافظة الغربية اليوم الخميس للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

واصطحب وزير الصحة الطفل إلى غرفة الكشف بعيادة الأسنان، حيث أجرى الكشف الطبي عليه وفحصه.

بدورها، قالت والدة الطفل إن ابنها عمر يبلغ من العمر 4 سنوات، ويعاني من الألم في أحد الضروس، موضحة أنها حضرت صباح اليوم إلى مستشفى محلة مرحوم من أجل الكشف الطبي عليه، وفوجئت بزيارة وزير الصحة وقيامه بتوقيع الكشف الطبي عليه.

الدكتور خالد عبدالغفار حاصل على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام 1995، وعمل أستاذًا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذًا زائرًا بكلية طب جامعة جورجيا وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى محلة مرحوم مديرية الصحة بالغربية
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