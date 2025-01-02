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جثة المندرة تثير الذعر بأسيوط.. الأمن يتحرك لحل لغز غريق الإبراهيمية- صور

12:18 م الخميس 02 يناير 2025

قوات الإنقاذ النهري

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، اليوم الخميس، من انتشال جثة غريق مجهول الهوية من الترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري المندرة بمركز منفلوط، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المندرة بوجود جثة غريق في الترعة الإبراهيمية.

انتقل ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من انتشال جثة لشخص في العقد الخامس من عمره مجهول الهوية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة، وبدأت الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الجثة واكتشاف ظروف وملابسات الوفاة.

قوات الإنقاذ النهري جثة المندرة أسيوط
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