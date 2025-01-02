إصلاح الأعطال وتنفيذ مشروعات جديدة.. محافظة المنيا تستجيب لشكاوى المواطنين -صور

مديرية الأوقاف بأسيوط تفتتح 63 مسجدًا وتنفذ آلاف الأنشطة الدعوية

المنيا-جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.

بدورها، استجابت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، بمعالجة تسريب مياه بخط المياه الرئيسي بطريق البحر بحي شرق، بالتنسيق مع شركة المياه، حيث تم إصلاح العطل وشفط المياه من الشارع وردم الحفر لتيسير حركة السير، بالإضافة إلى إصلاح أعطال بخطوط المياه في قرى صندفا، البهنسا، ونزلة الدليل، مع إعادة توصيل المياه للمنازل وإصلاح الطرق المتضررة.

كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس لشكوى أهالي قرية تل بني عمران برفع المخلفات الصلبة من أرض فضاء بقرية الحاج قنديل، وذلك لتحسين المظهر الجمالي للقرية وخلق بيئة صحية ونظيفة للسكان.

وفي مركز بني مزار تمت الاستجابة لمطالب أهالي قرية ساقولا التي أُثيرت خلال اللقاء الجماهيري المنعقد بالمركز، بحضور محافظ المنيا وتمت مخاطبة الإدارة العامة للبريد بالمنيا لإدراج إنشاء مكتب بريد بالقرية ضمن خطة الهيئة، مع استمرار خدمة أهالي القرية من خلال مكتب بريد شلقام القريب، كما تم التنسيق مع الإدارة التعليمية ببني مزار لإدراج إنشاء مدرسة فنية للبنات بقرية ساقولا ضمن الخطة، مع الإشارة إلى وجود مدرسة مماثلة بقرية أشروبة تخدم المنطقة حاليًا.

وفيما يخص مطالب تشغيل محطة مياه ساقولا على البحر اليوسفي، جرى التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للإسراع في إتمام أعمال الإنشاء والتشغيل المبدئي.

كما تمت دراسة طلب إنشاء كورنيش على البحر اليوسفي بالتنسيق مع مديرية الري، واستجابت الوحدة المحلية لشكوى تتعلق بوجود قطع في طريق مصر أسوان أسفل محور بني مزار، وتم حل المشكلة على الفور لضمان سلامة المواطنين.

وفي مركز ملوي، استجابت الوحدة المحلية لشكوى أهالي الملكية البحرية المتعلقة بضرورة تأمين نهاية الكوبري العلوي من الناحية الشرقية، وتم إنشاء مطب صناعي حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادي الحوادث.

كما تعاملت الوحدة المحلية بمركز سمالوط مع انفجار في خط مياه بقطر 8 بوصات بشارع المحطة بحي شرق المدينة، وتم إصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها.