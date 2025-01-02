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3 جثث و4 مصابين في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

11:43 ص الخميس 02 يناير 2025

سيارة اسعاف

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارتين على طريق العلمين الدولي، بنطاق وادى النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كل من: " محمود عبد المنعم عياد، 40 عاما ومقيم الإسكندرية ومايكل فلى عزمى، 34 عاما، مقيم القليوبية ومحمود فتحى عبد اللطيف، 37 عاما مقيم الجيزة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: " محمد فهيم إسماعيل أبو على، 35 عاما، مقيم القاهرة بكسر مضاعف بالساق اليسرى و محمد محمد أحمد، 45 عاما، ومقيم سوهاج باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد عرفة رمضان، 25 عاما، مقيم القليوبية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإسماعيل هانى إسماعيل، 20 عاما، مقيم القاهرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

حادث تصادم صحراوي البحيرة البحيرة
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