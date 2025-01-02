حالة الأب خطيرة.. ابن يعتدي على والده بالضرب المبرح فى الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:



تعدى شاب على والده بالضرب المبرح، فى إحدى قرى مركز شرطة أبو حماد محافظة الشرقية، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة نُقل على إثرها الأب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتقديم الرعاية الطبية له.



تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا يشير إلى إصابة مواطن على يد نجله بإحدى قرى مركز أبو حماد، وتبين إصابة "م.م.م.ح" من قرية بمركز أبو حماد، على يد نجله "م.م.م"، وأدى إلى إصابته بإصابات بالغة، بسبب خلافات عائلية بينهما.

جرى نقل الأب المصاب، إلى مستشفى أبو حماد المركزي في حالة صحية خطيرة، وقدم الأطباء الإسعافات الطبية اللازمة للحالة، وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة.