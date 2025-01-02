بعد 36 ساعة من البحث.. انتشال جثة الطفل "آدم" من ترعة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد 36 ساعة من البحث المستمر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل "آدم" الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، بعد أن سقط في إحدى الترع بمركز شرطة قليوب، وترك رحيله فجوة كبيرة في قلوب أسرته، الذين عايشوا لحظات من الألم لا يمكن للكلمات وصفها.

كان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى بلاغا يفيد بوفاة طفل غرقاً بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، جراء سقوطه بإحدى الترع أثناء لهوه على حافتها.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفاة الطفل آدم، بعد ساعات طويلة من البحث المكثف، في الترعة القريبة من منطقة نادي بميت حلفا أثناء قيامه باللهو على حافتها، وأن الموقع الذي عُثر عليه فيه قريبًا من النقطة التي أظهرت فيها كاميرات المراقبة سقوطه أثناء لعبه على دكة خشبية بجانب الترعة، وجرى انتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي في منطقة قليوب، تداولوا خلال الساعات الماضية الحديث عن اختفاء طفل يدعى "آدم"، مما دفع الأهالي والشرطة للبحث عنه في المنطقة وكاميرات المراقبة، وذلك عصر يوم الاثنين الماضي 30 ديسمبر، بعد اختفائه المفاجئ، حيث اعتاد الطفل اللعب في الشارع أمام منزله، واعتادت والدته مراقبته عن قرب، ولكن في تلك اللحظة المشؤومة انزلقت قدماه وسقط في الترعة دون أن يلاحظ أحد.

بدأت أسرته، البحث عنه دون جدوى، وبالبحث في الكاميرات التي راجعها الأهالي والشرطة أكدت أن الشارع كان خاليًا تمامًا وقت الحادث، وروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن تعرضه للاختطاف أو الابتزاز.

وبدورها كثفت الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن الطفل وتبين سقوطه في إحدى الترع أثناء لعبه في الشارع، حيث انزلقت قدماه ولم يتمكن أحد من مشاهدته أو إنقاذه.

البحث عن الطفل استمر 36 ساعة، وشمل تمشيط المناطق المحيطة والترعة، إلى أن تمكن الأهالي، من العثور عليه في الترعة، وجرى نقله إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.