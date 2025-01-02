ضبط 3 تجار مخدرات فى كمين بقنا الجديدة.. وهذه حصيلة الممنوعات

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 4 كيلو حشيش وشابو وأقراص مخدرة خلال مرورهم على كمين مدينة قنا الجديدة بدائرة البندر.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الشابو والحشيش والأقراص المخدرة خلال مرورهم على كمين مدينة قنا الجديدة، وتبين بعد الفحص أن المتهمين الثلاثة من قرية الحجيرات خلال مرورهم على كمين مدينة قنا الجديدة جرى ضبطهم وكان بحوزتهم 2 كيلو شابو وكيلو حشيش ونصف كيلو أفيون وكميات من الأقراص المخدرة، وبندقية آلي وطلقات قبل التوزيع في ليلة رأس السنة.

بدورها ألقت قوات الأمن القبض على تجار المخدرات الثلاثة، وتحفظت على المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 على ذمة على ذمة التحقيقات.