12 مصابًا باشتباه تسمم غذائي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 12 شخصًا، مساء اليوم الأحد، باشتباه تسمم غذائي بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بالحادث ووجود مصابين. حيث انتقلت قوة أمنية وضباط المباحث والإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وصول كل من "مريم.ا.ص"، و"فريده.ع.ص"، و"ابرار .ع.م"، و"احمد.ع.م"، و"فاطمه.ع.ص"، و"يوسف.ا.ص"، و"عبد الله.ع.م"، و"مليكه.ا.ص"، و"مريم.ص.م"، و"منة.ع.م"، و"دوله.ص.ج" ، و"عبد الرحمن.ص.م"، مصابين بحالة إعياء اشتباه تسمم.

وبسؤالهم، تبين تناولهم طعام منزلي فاسد، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.