القبض على قاتل زوجته سحلًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد عامر، من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته "منى. س" في جريمة بشعة هزت قرية المحسمة المحطة.

ووفقًا لتفاصيل الجريمة، فقد قام "أحمد. سيد"، الزوج المتهم، بالاعتداء بالضرب والتعذيب على زوجته، حيث سحلها حتى فارقت الحياة في منزلهما بعزبة سلمي التابعة لمركز القصاصين الجديدة.

وفي إطار التحقيقات، شكلت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، برئاسة الرائد محمد سالم، فريقًا من المحققين بقيادة المقدم حمادة عبدالعال، الذين تمكنوا من تحديد مكان المتهم والقبض عليه بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة القصاصين الجديدة، يفيد بوقوع جريمة قتل في منزل بعزبة سلمي، حيث تم العثور على جثة السيدة "منى سليم سلامة" وقد ظهرت عليها آثار تعذيب شديدة. ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين أن الزوج هو مرتكب الجريمة، حيث هرب فور تنفيذها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستدعاء الجيران للاستماع إلى أقوالهم، فيما أمرت النيابة بإنتداب فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وتحديد أسباب الوفاة والإصابات.

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