وكيل صحة الشرقية ينعى وفاة طبيبة لقيت مصرعها دهسا أسفل قطار

الشرقية - ياسمين عزت:

نعى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وفاة طبيبة الأسنان الشابة التي لقيت مصرعها اليوم دهسا أسفل عجلات القطار داعيا بالصبر والسلوان لأسرتها بمركز فاقوس.

وأعلن وكيل صحة الشرقية والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بفاقوس عن حزنهم عن رحيل الطبيبة الشابة

وأوضح وكيل الصحة في بيان رسمي عبر صفحة المديرية الرسمية أن الطبيبة أسيل الدري متخصصة طب أسنان، توفيت على إثر حادث أليم، إذ لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار.

وأشار إلى أن الطبيبة كانت متوجهة لاستلام عملها المكلفة به في وحدة طبالأسرةبجهيمة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، وأثناء عودتها من محل العمل إلى منزلها، إذ كانت تستقل القطار من محطة جهينة إلى الصالحية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير إلى مصرع الطبيبة الشابة أسيل الدري 27 عاما أثناء استقلالها القطار في العربية الأخيرة إلا أنها قدمها انزلقت فسقطت بين الرصيف والقطار ثم انطلق أثناء سقوطها.

وساد حزن كبير بين أهالي كفر الحاج عمر مسقط رأس الطبيبة فضلا عن حزن ساد رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين لها بالغفران والجنة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الدكتورة أسيل الدري فقيدة شباب أطباء الأسنان، والتي وافتها المنية اليوم الأحد إثر حادث آليم أثناء توجهها لاستلام عملها المكلفة به بوحدة طب الأسرة بجهينة، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.