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سقط بـ49 طربة حشيش.. السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل بالإسكندرية

08:04 م الأحد 19 يناير 2025

سقط بـ49 طربة حشيش.. السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم "ك.م.ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة على خلفية حيازته 49 طربة حشيش.

بدأت القضية عندما ورد بلاغ إلى مديرية أمن الإسكندرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم بدائرة القسم وبحوزته كمية من المخدرات.

خلال التحقيقات، تبين أن المتهم "ك.م.ع"، عاطل، كان يتاجر في المواد المخدرة. بعد استصدار إذن من النيابة وتحت إجراءات قانونية مشددة، تم القبض عليه وضبط حقيبة تحتوي على 49 طربة حشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى من نفس المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وعند استجوابه، اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأكد أن المبالغ المالية هي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لاستخدامه في الاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل القضية إلى النيابة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث صدر الحكم النهائي.

محكمة جنايات الإسكندرية الاتجار في المواد المخدرة مديرية أمن الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة
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