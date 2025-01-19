محافظ سوهاج يضع حجر أساس كوبري مشاة للحد من حوادث القطارات بمنطقة الثلاث كباري (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وضع اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، حجر أساس مشروع إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري بمدينة سوهاج، بهدف الحد من الحوادث التي تسفر عن مصرع المواطنين تحت عجلات القطارات في تلك المنطقة.

شهد الفعالية الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بأعلى معايير الجودة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع سريعًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء سراج أن الكوبري سيسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة للمواطنين، حيث يُعد المزلقان من أكثر المناطق ازدحامًا بالمشاة، ما يجعل الكوبري ضرورة ملحة لتوفير ممر آمن، وتقليل حوادث السير، والحفاظ على حياة المواطنين.