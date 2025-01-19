بالصور.. تموين الإسكندرية: تشغيل 9 أسواق يومية واستعدادات لمعارض "أهلا رمضان"

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد أسواق اليوم الواحد التي جرى إطلاقها بالمحافظة إلى 9 أسواق موزعة على مختلف الأحياء، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل الوزارة، اليوم الأحد، لمتابعة تشغيل أحدث أسواق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر التابعة لحى شرق، حيث رافقه رضا حسن، مدير إدارة تموين شرق، وأحمد حسن، رئيس الرقابة بالمديرية.

وأوضح حرز الله أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والجهات ذات الصلة لإقامة أسواق يومية، والتي بلغ عددها حتى الآن 9 أسواق، تشمل 8 أسواق مخصصة للتجار في الأحياء المختلفة، بالإضافة إلى سوق المزارعين الذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وتتوزع الأسواق في مناطق: سيدي جابر، العجمي، العامرية أول، ميدان محمد نجيب بسيدي بشر، بشاير الخير 1، ميدان المندرة، المنشية، الناصرية بالعامرية ثان، إضافة إلى سوق المزارعين بمحطة الرمل.

وأشار وكيل الوزارة إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين على أسواق اليوم الواحد، مما يعكس حوكمة الأسعار وجودة السلع المعروضة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن مديرية التموين بدأت الاستعداد لمعارض "أهلا رمضان"، والتي سيتم الإعلان عن أماكنها قريبًا.

وأكد القلش أن الأجهزة الرقابية تتابع يوميًا انضباط الأسواق بالتعاون مع أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أن الأسواق تشمل مجموعة واسعة من السلع الغذائية، مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الأجبان، الزيوت، الأرز، المكرونات، السكر، والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى خدمات طبية للكشف المجاني على المواطنين وقياس الضغط والسكر.