إعلان

مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم بنقادة غربي قنا

06:21 م الأحد 19 يناير 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية الشيخ حسين بمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

ووفقًا لإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أفادت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، مما أسفر عن وفاة شابين وإصابة شخص آخر.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع "إسلام.س.م" (27 عامًا) و"علي.ع.ع" (24 عامًا)، فيما أصيب "هشام.ب.ي" (40 عامًا) باشتباه نزيف في المخ، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات. وكُلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

حادث تصادم مصرع شابان مديرية أمن قنا هيئة الإسعاف مستشفى طوخ المركزي قرية الشيخ حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ المنيا يستجيب لمطالب إنسانية ويبحث تحسين الخدمات خلال جولة ميدانية

إعلان

إعلان