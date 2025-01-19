مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم بنقادة غربي قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية الشيخ حسين بمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

ووفقًا لإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أفادت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، مما أسفر عن وفاة شابين وإصابة شخص آخر.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع "إسلام.س.م" (27 عامًا) و"علي.ع.ع" (24 عامًا)، فيما أصيب "هشام.ب.ي" (40 عامًا) باشتباه نزيف في المخ، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات. وكُلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.