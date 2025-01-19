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انفجار ماسورة مياه يقطع الخدمة عن السنطة بالغربية (صور)

06:18 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصلاح انفجار في ماسورة مياه
  • عرض 4 صورة
    إصلاح انفجار في ماسورة مياه
  • عرض 4 صورة
    إصلاح انفجار في ماسورة مياه
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الغربية - مروة شاهين:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية بفريق فني لإصلاح انفجار في ماسورة مياه خاصة بالإطفاء بمدينة السنطة، وذلك أمام مسجد أبو العزم.

جرى قطع المياه عن المدينة بأكملها لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وكانت مدينة السنطة قد شهدت انفجار الماسورة، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه، متسببًا في ارتباك حركة المواطنين وتراكم المياه في المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا من رئيس مجلس مدينة السنطة حول الحادث. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نتج عن اصطدام سيارة بالماسورة.

وتواصل الفرق المختصة العمل لإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه للمنازل في أسرع وقت.

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