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مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

04:16 م الأحد 19 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية بني محمديات المراونة بمركز أبنوب في أسيوط، اليوم الأحد.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، مما أسفر عن مقتل "عبدالرحيم.ق.ع" (55 عامًا)، وإصابة "حسن". تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الوضع، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.

مشاجرة بالأسلحة النارية مشاجرة محافظة أسيوط مدير أمن أسيوط وائل نصار
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