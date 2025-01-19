صحة الشرقية تدشن مبادرة "تغذيتك.. مفتاح سعادتك" للقضاء على السمنة

الشرقية - ياسمين عزت:

دشنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان "تغذيتك.. مفتاح سعادتك"، وذلك في عدد 7 مراكز طبية موزعة على 7 إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

أوضح هاني جميعة، أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءاً، بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية تم تفعيلها في كل من المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بـ صافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسه بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس".