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السيطرة على حريق نشب بمحوّل كهرباء في الشرقية

01:44 م الأحد 19 يناير 2025

حريق محوّل كهرباء

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الشرقية -ياسمين عزت:

اندلع حريق هائل بمحول كهرباء بقرية ميت بشار التابعة لمركز شرطة منيا القمح بجوار المدرسة الإعدادية بالقرية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السكنية التي يغذيها المحول.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى اندلاع حريق في محول كهرباء بالقرب من المدرسة الإعدادية بالقرية.

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات للتحقيق والوقوف على أسبابها.

من جهتها تعاملت مديرية الكهرباء مع الواقعة لإصلاح الأعطال الناشئة عن الحريق وإعادة التيار الكهربائي بعد إصلاحها.

حريق محوّل كهرباء

حريق محوّل كهرباء الشرقية مركز شرطة منيا القمح
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