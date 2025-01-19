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مأساة عزبة سلمي.. زوج يقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بالإسماعيلية

01:40 م الأحد 19 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت عزبة سلمي بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز شرطة القصاصين الجديدة بمدينة الإسماعيلية، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته في ظروف غامضة، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة.

تلقى العميد تامر الطحاوي مأمور مركز شرطة القصاصين الجديدة، بلاغًا بوقوع الجريمة داخل منزل الزوجين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة الضحية "منى سليم سلامة" وعليها آثار واضحة للتعذيب والضرب المبرح.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد محمد سالم ومعاونيه حمادة عبدالعال أن المتهم "أحمد السيد ع"، زوج الضحية، اعتدى عليها بالضرب والتعذيب بشكل وحشي، مما أدى إلى وفاتها، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتكثيف البحث وتمشيط المناطق المحيطة لضبط المتهم وتقديمه للعدالة.

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