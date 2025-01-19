بالصور.. استمرار فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالأقصر

الأقصر-محمد محروس:

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية مركز تدريب الرواد تحت شعار لياقة المصريين.

وأشار صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إلى أن المشروع القومى للياقة البدنية للرواد ضمن أولويات القيادة السياسية التى تولي اهتماما خاصا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، حيث يهدف المشروع القومي للياقة البدنية للرواد إلى تحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن، باستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة أن المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الرياضة للرواد بالأقصر وتوفير أماكن للتدريب ورعايتهم رياضيا وجعل الرياضة أسلوب حياة .

يقوم بالتدريب نخبة من المدربين المتخصصين للمرحلة العمرية من ٤٠ سنة فما فوق وأن هذا المشروع يساعد على تحسين الصحة العامة، ويعزز من الروح الرياضية والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وصلاح عز مدير إدارة الرياضة.