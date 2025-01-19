بالصور.. دهان وصيانة لوحات كهرباء المحطات بمدن القناة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، حملة موسعة لدهان وتجميل وصيانة لوحات كهرباء جميع المحطات بمدن القناة في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام للمحطات.

وأشار إلى استمرار أعمال صيانة لوحات توزيع الكهرباء بجميع المحطات وتغير التالف منها، مؤكداً أنه فرق الفنيين تم تدريبهم عمليا على أعلى مستوى لصيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم المختلفة ووظيفة كل نوع، وتوصيل الدوائر الكهربائية التي تخص كل محرك، ومكونات اللوحات الكهربية وخاصة لوحات التحكم بكل محطة سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.