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تأجيل محاكمة الطبيبة وسام شعيب لجلسة 2 فبراير المقبل

12:24 م الأحد 19 يناير 2025

الطبيبة وسام شعيب

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الطبيبة وسام شعيب، إلى جلسة 2 فبراير 2025، وذلك لاستكمال إجراءات الطعن بالتزوير.

شهدت جلسة اليوم دفع محامي الطبيبة المتهمة، بعدة دفوع قانونية تتعلق بإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى طلب وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية.


تأتي المحاكمة على خلفية نشر الطبيبة مقاطع فيديو أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت فيها وقائع تخص حالات مرضية تعاملت معها.

وتواجه الطبيبة اتهامات بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء لحقوق المرضى ويخالف الأصول الطبية المتعارف عليها.

محاكمة الطبيبة وسام شعيب البحيرة المحكمة التأديبية
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