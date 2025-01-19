"نبي كاذب" يقتل ابنته فى أسيوط بدعوى تلقي أوامر إلهية.. آخر تفاصيل القضية

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط تأجيل محاكمة فلاح ادعى النبوة وذبح ابنته بقرية ديروط الشريف إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير، لإيداع تقرير مستشفى الصحة النفسية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال .

كانت المحكمة أمرت بإيداع المتهم 45 يومًا بأحد المنشآت الصحية النفسية للفحص، وانتداب لجنة خماسية من الأطباء لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير شامل.

وأرسلت مستشفى الصحة النفسية بالعباسية خطابًا يفيد بأن المتهم ما زال تحت الملاحظة والفحص ويحتاج إلى مدة إضافية لإعداد التقرير.

وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بذبح ابنته بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط .

تعود وقائع القضية رقم 23119 لسنة 2024 جنايات مركز ديروط إلى تلقي بلاغ من الأهالي بقيام فلاح بذبح ابنته أثناء نومها.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن "عماد ماهر محمد" (33 عامًا) ذبح ابنته "قمر عماد" (عامين) أثناء نومها، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وأمام وكيل النائب العام، اعترف المتهم بأنه تلقى رسالة في شهر رمضان الماضي بأنه نبي، وأنه تلقى أوامر بقتل ابنته.