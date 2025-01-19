دهب تستقبل وفد "بهية" لبحث دعم مرضى السرطان -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء عبدالرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، وفد مؤسسة بهية، لبحث الخدمات التى يمكن ان تقدمها المؤسسة لمرضى سرطان الثدي، وسبل الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وقال رئيس المدينة، إن الوفد فى رحلة بحثية علمية بالمدينة لمدة ثلاثة أيام، يرافقهم 6 حالات من أبطال التحدي والتصدي للمرض، والذين امتثلوا للشفاء تماما، ليستمتعوا بأجواء المدينة النقية، والترويج لسياحة الاستشفاء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعضاء الوفد ركزوا على مدى ملائمة المدينة لمرضى السرطان بشكل عام، لما تتمتع به من عوامل إيجابية تتمثل فى المناخ المعتدل، والهواء النقى، والبيئة الجافة و ارتفاع نسبة الأكسجين، إضافة إلى الصفاء النفسي الذي يمكن أن توفره الطبيعة السياحية للمدينة.

وأكد أن اللقاء تناول فكرة توقيع بروتوكول بين المدينة والمؤسسة، بهدف توفير خدمات طبية لأصحاب الأمراض التي تحتاج دعم مالى ونفسي بالمدينة، بجانب تنظيم عدة جلسات لتوعية السيدات بالمدينة والوديان عن آليات الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه.