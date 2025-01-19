دماء على العشاء.. حكاية سيدة السلام الجديد من "المرار" إلى مشرحة بورسعيد -صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

"بابا أنا طالعة أجهز العشاء لجوزي".. كانت هذه آخر كلمات سمعها "عم مجدي" من ابنته "ريهام" قبل أن تذهب إلى شقتها لإعداد وجبة طعام ساخنة لزوجها ليتناولها عقب عودته من العمل.

ساعات قليلة وتلقى والد "ريهام" خبر وفاتها على يد زوجها داخل شقتهم بمنطقة السلام الجديد في بورسعيد، نبأ دخل عليه كالصاعقة أصابه بصدمة جعلته حائرا بين الصراخ والبكاء.

وبدموع لا تتوقف عن السقوط من عينيه تحدث بصعوبة شديدة وكلمات مرتعشة قائلا: "بنتي كانت في بيتي قبل صلاة المغرب، ثم ذهبت إلى منزلها لتجهز العشاء لزوجها ليأكله بعد عودته من العمل".

وأضاف بنبرة حادة قائلا: "لما جه دخل وقتلها دون أي رحمة.. كان بيشرب مخدرات ومعظم الوقت كانت تحت تأثير المخدرات".

وأكد "عم مجدي"، أن ابنته كانت تعيش معه حياة بها كم هائل من المشاكل والضغوط، ولكنها صبرت كثيرًا على حياتها التي وصفها بـ"المرار"، حتى كانت نهايتها إنهاء حياتها دون رحمة - بحسب وصفه.

وعُثر على جثة "ريهام" 32 عامًا، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأشارت أصابع الاتهام إلى زوجها المدعو "م.ا.ب.ا" الذي فر هاربا من موقع الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه عقب ارتكابه الواقعة بساعات قليلة.

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتُواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وأسباب الجريمة، كما من المنتظر أن تستجوب جهات التحقيق المتهم لمعرفة دوافعه وملابسات الحادث.