طالب بالشهادة الإعدادية ينهى حياته فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى تلميذ حياته شنقًا في غرفة نومه بمنزل أسرته بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، وكشف والده غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من غرفة عمليات النجدة بانتحار شخص في منزل أسرته دائرة المركز، وتبين وجود جثة "حسام الدين. س" 15 عامًا تلميذ بالصف الثالث الإعدادي مسجاة على ظهره في غرفة بمنزل الأسرة يرتدي كامل ملابسه، ويتدلى من حلق شباك خشبي، وبمناظرته تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وتواجد كافة متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي،

وكشفت عائلة الطالب، أن واقعة الانتحار سببها مررو نجلهم بحالة نفسية سيئة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.