بالصور.. كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد الغطاس وسط تشديدات أمنية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفلت كنائس جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، بعيد الغطاس الذي يوافق تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، وذلك وسط تشديدات أمنية في محيط الكنائس.

وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الغطاس داخل كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وفي كنيسة موسى النبي وماري مرقص بمدينة طور سيناء ترأس القداس القمص مينا سعد، راعي الكنيسة، وفي بازيليك كنيسة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، ترأس القداس الأب حنا صديق، راعي البازيليك،والأب أرميا نشات، الراعي المساعد للكنيسة، وفي كنيسة مارجرجس ومارمينا العجايب، ترأس القداس الأب جورجيوس نبيه، راعي الكنيسة، بحضور قساوسة الكنيسة، والسائحين والمواطنين من الأقباط.

وفي بداية الاحتفالات قاموا بصلاة عشية، أعقبها قداس "اللقان" وهو عبارة عن صلاة على المياه، ثم أداء التسبيحة "تسابيح وترانيم" وأخيرًا قداس عيد الغطاس الذي يعد من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأحد أسرارها السبعة، ويستمر حتى منتصف الليل.

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الغطاس، وجرى غلق كافة الشوارع المؤدية للكنائس، وتكثيف القوات الأمنية في محيطها، ووضع بوابات للكشف عن المفرقعات أمام كل كنيسة، والاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش المترددين على الكنيسة.

جدير بالذكر، أن عيد الغطاس يمثل ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويعد مناسبة روحية هامة لدى الأقباط الأرثوذكس، لذا يتوافد الأقباط إلى الكنائس للمشاركة في القداسات والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.