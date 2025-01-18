مشاجرة بسبب استئجار مقهى تنتهي بمقتل موظف في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى موظف خمسيني مصرعه في مشاجرة شهدتها قرية سنهور المدينة بمركز دسوق في كفر الشيخ، السبت، نتيجة خلافات بين أطراف متعددة حول استئجار مقهى.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد. أ. أ." (50 عامًا، موظف، من قرية سنهور المدينة) إلى مستشفى دسوق العام مصابًا بطعنات في البطن والرأس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى للتحقق من البلاغ ومعاينة الواقعة.

اتهمت أسرة المجني عليه ثلاثة أشخاص من نفس القرية بالتورط في الحادث، وهم: "سعد. س. ف. ا." (43 عامًا، قهوجي)، وشقيقه "رضا" (38 عامًا، موظف مفصول)، و"عيد. م. ا." (53 عامًا، تاجر ملابس). وأظهرت التحقيقات أن خلافًا سابقًا وقع بين المتهمين وأحد أطراف المجني عليه حول استئجار المقهى، حيث تجدد الخلاف قبل يوم من الحادثة عبر مكالمة هاتفية تخللتها تهديدات متبادلة.

في يوم الواقعة، شاهد المتهم الأول الطرف الآخر جالسًا مع المجني عليه داخل المقهى، فاندلعت مشاجرة بينهم، انضم إليها المتهم الثاني (شقيقه) والمتهم الثالث. وخلال الاشتباك، استخرج المتهم الأول خنجرًا وطعن المجني عليه في بطنه، فيما أصابه شقيقه بجرح قطعي في رأسه باستخدام نفس السلاح.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة دسوق للتحقيق، بينما أودعت جثة المجني عليه في مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر رقم 1015 لسنة 2025 جنح مركز دسوق، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.