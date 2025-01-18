حياة "الأستاذ خلف" تنتهي بطلق ناري.. العثور على مدرس مقتولًا داخل سيارة ملاكي فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على معلم جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري، داخل سيارة على طريق "جهينة/ المراغة" شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمقتل معلم داخل سيارة ملاكي دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين العثور على جثة "خلف. أ" 43 عامًا معلم ويقيم بناحية قرية بناويط دائرة مركز شرطة المراغة متأثرًا بإصابته بطلق ناري داخل سيارة ملاكي "ه ب ص 6873" أمام نجع الغول على الطريق المشار إليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.