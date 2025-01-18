استبعاد رئيس لجنة ومراقب ومعلمة من امتحانات الشهادة الاعدادية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمة بلجنة مدرسة على عوض الاعدادية المشتركة بادارة إطسا التعليمية، وإحالتهم جميعاً للتحقيق بسبب تصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أثناء سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمة.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد معلمة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية بإدارة شرق الفيوم التعليمية وإحالتها للتحقيق بسبب حيازتها التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، كافة المعلمين والطلاب المديرية بالجميع معلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية.