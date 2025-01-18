جامعة المنصورة الأولى مصريًا في تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية

الدقهلية - رامي محمود:

حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول بين الجامعات المصرية وفق التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية، طبقًا لأحدث تقرير للتصنيف والذي نشر في 18 يناير 2025.

وكشف بيان صادر عن جامعة المنصورة، أن الجامعة جاءت جاءت في المرتبة الأولى بعدد استشهادات بلغت "774114"، متفوقة بذلك على كافة الجامعات المصرية، بزيادة في عدد الاستشهادات عن العام الماضي بلغت 137,679 استشهاد مرجعي.

من جانبه قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن مواصلة الجامعة لتحقيقها مراكز متقدمة في كافة التصنيفات العالمية، هو نتاج ثمرة اهتمامها بالبحث العلمي وزيادة معدلات النشر الدولي في مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي، وهو ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.

وأكد خاطر، أن التَّصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا، معتمدًا على محرك البحث "جوجل اسكولر" للاستشهادات بالبحوث العالمية.

وأضاف «خاطر» أن التصنيف يحث المؤسسات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكتروني للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية، وكذا الإشارات إليها.

وهنأ الدكتور شريف خاطر، العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي، كما أشاد بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تحت رئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.