محافظ الدقهلية: إخلاء المقلب العشوائي بمدينة شربين وقرية الحصص -صور

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من إخلاء المقالب العشوائية للمخلفات بمدينة شربين وقرية الحصص أبعد رفع قرابة 350 طن تجمعات قمامة ومخلفات هدم.

وأكد المحافظ، أن أعمال النظافة اليومية والحملات المكبرة، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تم تكليف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة بالإشراف عليها وفقا لاحتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

وفي هذا السياق قال محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إن الإدارة قامت بالإشراف على أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء وإخلاء المقلب العشوائي بجوار الاستاد بمدينة شربين، كما قامت بإخلاء المقلب العشوائي بقرية الحصص، وتم رفع 350 طن ونقلهم إلى أماكن التخلص الآمن بالمقلب الصحي الهندسي بقلابشو.

يذكر أن محافظ الدقهلية، اعتمد خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير بمراكز ومدن المحافظة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة.