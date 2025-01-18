مجهول الهوية.. مصرع شاب دهسه ترام الإسكندرية في سيدي بشر (صور)

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، بعدما دهسه ترام الإسكندرية أثناء مروره بالقرب من منطقة سيدي بشر شرق المحافظة.

تلقى اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم ترام بشخص بين محطتي ترام السرايا وسيدي بشر بنطاق حي شرق الإسكندرية.

انتقل ضباط الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب مجهول الهوية يبلغ 21 من العمر عاما تقريبا؛ بها أجزاء مبتورة نتيجة التصادم بالترام.

وأفاد مصدر بهيئة نقل الركاب بترام الإسكندرية، بأنه أثناء محاولة الشاب تسلق الترام من الخارج أثناء سيرها اختل توازنه وسقط بين العربات ليلقى مصرعه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق؛ وجاري استكمال الإجراءات لتحديد هوية صاحب الجثمان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.