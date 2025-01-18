دراسة بجامعة بورسعيد حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدم أعضاء هيئة التدريس في كلية التجارة بجامعة بورسعيد، بالتعاون مع باحثين من جامعات أخرى، دراسة حديثة حول "دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية"، وذلك في إطار جهود جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح، لتعزيز الابتكار الأكاديمي والتطور العلمي.

تُبرز الدراسة التي أجراها كل من: الدكتور بسمة محمد إدريس الحريري، الدكتور عمرو أحمد أحمد نور الدين، والدكتور منى أحمد محمد حمودة، الدور الحاسم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مشاركة المعرفة وتحسين الأداء الأكاديمي.

وطُبق البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المصرية، مع التركيز على دور مشاركة المعرفة كوسيط في تحسين التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي.

وكشفت نتائج البحث عن تأثير مباشر معنوي إيجابي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مشاركة المعرفة، وأظهرت أن مشاركة المعرفة تعزز بشكل كبير أداء أعضاء هيئة التدريس من خلال تسهيل تبادل الأفكار وتطوير المهارات الأكاديمية.

ومن جانبهم، أكد الباحثون المشاركون في البحث على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية وتعزيز ثقافة مشاركة المعرفة داخل الجامعات، لضمان تحقيق نتائج تعليمية متميزة ومستدامة، لافتين أنه يعكس هذا البحث التزام جامعة بورسعيد بدورها الرائد في خدمة التعليم العالي ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي والأكاديمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.