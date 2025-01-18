استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية

الدقهلية- رامي محمود:

قرر الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد رئيس لجنة مصطفى حكم، الإعدادية رقم 500، بإدارة منية النصر التعليمية ومراقب الدور والملاحظين باللجنة رقم 3 وإحالتهم للشئون القانونية.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم لأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، بعد تداول صورة بوكليت الأسئلة نموذج "ج" على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"تيليجرام" بعد توزيع ورق الأسئلة بنحو 15 دقيقة.

وبالفحص تبين صحة جميع الأوراق المتداولة، وتطابقها مع بوكليت الامتحان وكذلك نشر إجابات بعض الأسئلة.

جرى عمل محضر إثبات حالة بغرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم، وبناء عليه أصدر "وكيل الوزارة"، قرارا باستبعاد رئيس اللجنة، والملاحظين ومراقب الدور، وإحالتهم للشئون القانونية.

في السياق ذاته أكد العربي أن نسبة الحضور لاداء الامتحان بالشهادة الإعدادية العام نسبة 99%، ونسبة الحضور للإعدادي المهني، 93%.

وأضاف العربي، ان امتحان مادة اللغة العربية جاء وفق مواصفات الورقة الامتحانية، والزمن المحدد لها ولم ترد إلى غرفة العمليات أي شكاوى وفق ما ورد من موجهي عموم المواد.

ولفت وكيل الوزارة أن الغرفة رصدت تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان، وذلك لإحداث عملية غش وتمت السيطرة، والاتصال بغرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية، لتكثيف حراسة الشرطة أمام اللجان.