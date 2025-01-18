قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل ببدء السنة القمرية في دار الأوبرا (صور)

الإسكندرية- محمد البدري:

احتفلت القنصلية الصينية بالإسكندرية على مسرح دار الأوبرا المصرية بالمحافظة؛ اليوم السبت؛ بعيد الربيع الصيني لعام 2025، وبدء السنة القمرية الصينية تحت عنوان "إشراقة الفن الصيني في قلب الإسكندرية".

جاء ذلك بحضور يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية؛ والدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.

وقال قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي إن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم كما أن تاريخ التبادل الفني بينهما عريق وممتد، وقبل أكثر من 2000 عام وصل مبعوث من عهد أسرة هان الصينية إلى الإسكندرية، حيث كان طريق الحرير جسرا مهما يربط بين حضارتي البلدين.

وتحدث عن السنة القمرية الصينية الجديدة ،المعروفة ب”عيد الربيع “ لافتا إلى أنه تم إدراج هذا العيد في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي لمنظمة اليونسكو عام 2024، حيث يحمل عيد الربيع تاريخا يمتد لأكثر من 4000 عام ويعد أهم الأعياد الصينية ويرمز إلى التجدد والوئام الأسري حيث يتجمع أفراد العائلة للاحتفال جميعا.

وأكد تعزيز التعاون الثقافي بين الصين ومصر بشكل مستمر، خاصة منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية عام 1956 ووقعا اتفاقية تعاون ثقافي وتلا ذلك توقيع خطط تنفيذية متعددة للتعاون الثقافي الذي شمل مجالات الفنون الجميلة والموسيقى والأداء والمكتبات والتراث الثقافي وتبادل الفنانون والفرق الفنية الزيارات ، مما عزز التفاهم والصداقة بين الشعبين.

من جانبها قدمت الدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، التهنئة بمناسبة عيد الربيع الصيني لعام 2025، وبدء السنة القمرية الصينية.

وأضافت العرجاوي أن هذا العام يأتي بعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عيد الربيع الصيني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في ديسمبر لعام 2024؛ ليرمز عيد الربيع الصيني إلى أمل الشعب الصيني في مستقبل أفضل للحياة والبلاد ويوفر قوة روحية دائمة للشعب الصيني ليعود إلى أكثر من 4000 عام.

وقالت: اليوم في إحتفالية إشراقة الفن الصيني في قلب الإسكندرية، يعد الفن هو بطل الإحتفال ورأس الهرم في الثقافات لكونه الطريقة المشتركة للتواصل بين البشر، لذلك تحرص مصر والصين على التفعيل الجاد للتعاون بين الشعبين في جميع المجالات الثقافية والعلمية والتجارية والسياسية والإقتصادية وغيرها من المجالات؛ لافتة إلى دور الفن في التقارب والاندماج بين الثقافتين.