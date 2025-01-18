إعلان

طير التوتوك ودهس 4 أشخاص.. فيديو يحبس الأنفاس لسائق متهور في شارع بسوهاج

04:30 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سائق متهور في شارع بسوهاج (3)
  • عرض 5 صورة
    سائق متهور في شارع بسوهاج (5)
  • عرض 5 صورة
    سائق متهور في شارع بسوهاج (2)
  • عرض 5 صورة
    سائق متهور في شارع بسوهاج (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث دهس من سيارة ملاكي يقودها شاب بشكل عشوائي، في مدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة بعدد من المواطنين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين أنه أثناء قيادة "عمر. ا" في العقد الثالث من العمر سيارة ملاكي في أحد شوارع مدينة المنشاة اصطدم بـ "توك توك" ما جعله يدهس عددا من المارة في الشارع، ثم اصطدم بمدخل أحد المنازل.

نتج عن الحادث إصابة سيدة كانت تستقل التوك توك و3 أطفال أثناء سيرهم في الشارع.

تم نقل المصابين لمستشفى المنشاة المركزي، والتحفظ على المتهم والسيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لينك فيديو رصدته كاميرا مراقبة، ومتداول على فيس بوك،

توتوك سائق متهور حادث دهس صبري عزب مدير أمن سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل ببدء السنة القمرية في دار الأوبرا (صور)

إعلان

إعلان

خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية
حوار- رئيس مؤسسة "مجدي يعقوب": صمام القلب الطبيعي سيكون جاهزًا خلال 10 سنوات.. وافتتاح مركز القاهرة هذا العام