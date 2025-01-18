طير التوتوك ودهس 4 أشخاص.. فيديو يحبس الأنفاس لسائق متهور في شارع بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث دهس من سيارة ملاكي يقودها شاب بشكل عشوائي، في مدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة بعدد من المواطنين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين أنه أثناء قيادة "عمر. ا" في العقد الثالث من العمر سيارة ملاكي في أحد شوارع مدينة المنشاة اصطدم بـ "توك توك" ما جعله يدهس عددا من المارة في الشارع، ثم اصطدم بمدخل أحد المنازل.

نتج عن الحادث إصابة سيدة كانت تستقل التوك توك و3 أطفال أثناء سيرهم في الشارع.

تم نقل المصابين لمستشفى المنشاة المركزي، والتحفظ على المتهم والسيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لينك فيديو رصدته كاميرا مراقبة، ومتداول على فيس بوك،