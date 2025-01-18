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كاميرات مراقبة وعصا إلكترونية.. حقيقة تسريب امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالإسكندرية- صور

03:49 م السبت 18 يناير 2025
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    كاميرات مراقبة للجان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (5)
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    كاميرات مراقبة للجان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (11)
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    كاميرات مراقبة للجان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (14)
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    كاميرات مراقبة للجان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (17)
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    كاميرات مراقبة للجان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (7)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الذي جرى تداوله، صباح اليوم السبت، على جروبات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن الامتحان المتداول قديم ويعود إلى عام 2021، منوهًا أنه جرى تركيب كاميرات مراقبة بلجان الامتحانات، فضلًا عن استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب.

وبدأ 117 ألف و274 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، اليوم، أمام 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.

ويشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف اللجان بالإسكندرية، 20 ألف و740 شخصًا ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

عربي أبو زيد وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية تسريب امتحان
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