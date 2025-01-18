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محافظ السويس يوجه بتوفير زائرة صحية بلجان الشهادة الإعدادية

03:42 م السبت 18 يناير 2025
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    محافظ السويس يتفقد لجنة الاعدادية الحديثة بنات
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    محافظ السويس يطمئن على مستوى الامتحان
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    محافظ السويس يتفقد اللجان الامتحانية ذ
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    اللواء الشاذلي يتابع سير العملية الامتحانية في الشهادة الاعدادية
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السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس السويس للاطمئنان على سير امتحان اللغة العربية بلجان مدرسة السويس الحديثة بالإعدادية ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

وشدد اللواء طارق الشاذلي على رؤساء اللجان بالالتزام والانضباط داخل اللجان الامتحانية، وكلف رؤساء الأحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات، مشيرًا إلى أهمية تواجد الزائرة الصحية باللجان.

وحرص محافظ السويس على سؤال الطلاب عن مستوى الامتحان، وما إذا واجه الطلاب أي عقبات أو تأخر عند استلام أوراق الأسئلة وكراسة الإجابة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس 15905 طالب وطالبة موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

رافق المحافظ في جولته ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم وزينب محمد سكرتير حي السويس وجهاد أحمد سكرتير حي الأربعين والمهندس شريف مسلم نائب مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس.

طارق حامد الشاذلي محافظ السويس الشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام
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