150 طربة حشيش في جوال.. المشدد 15 سنة لتاجر مخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وضبطه بـ 150 طربة حشيش.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات ممارسة المتهم "ع.م.ع" عاطل، بممارسة نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقى القبض على المتهم أثناء نزوله من سيارة وحمله جوال بلاستيك بداخله 150 طربة حشيش، فيما عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، اعترف في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.