لا تنساقوا وراء الشائعات.. تعليم الإسكندرية تنفي تلقي شكاوى من امتحانات الإعدادية - صور

تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه يوجد علامة مائية خاصة بكل لجنة امتحان في ورقة الأسئلة، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة.

وأضاف أبو زيد، خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي تسريب لامتحان اللغة العربية، مؤكدًا أن الامتحان المتداول عبر مواقع التواصل هو امتحان لسنوات سابقة.

وأشار إلى أنه لم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحان.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بانضباط سير الامتحانات بلجان طه حسين الثانوية بنات لجنتي عبد الله النديم "أ" وعبد الله النديم "ب" بإدارة شرق التعليمية، مشددًا على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

واستكمل أبو زيد، متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج".