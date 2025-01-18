4 أماكن لتقديم تطعيمات المسافرين للحج والعمرة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن تخصيص أماكن لتقديم خدمات تطعيمات المسافرين للحج والعمرة، وكذلك أسعار الطعوم، وتعليمات هامة للحجاج والمعتمرين.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى تخصيص 4 مكاتب لتقديم خدمات تطعيمات المسافرين للحج والعمرة، وهم مكتب صحة رأس سدر بجوار مستشفى رأس سدر، ومكتب صحة حي النور بمدينة شرم الشيخ، ومكتب صحة نويبع بعمارات الجيش عمارة 34 شقة 1، ومكتب صحة الطور "أول" بحي الدبش عمارة 4 شقة2، مع تخصيص خط ساخن للاستفسارات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه لإجراء تطعيمات الحج والعمرة لابد أن يكون المتقدم لديه تقرير طبي مميكن ومعتمد صادر من إحدى المستشفيات الحكومية، ويؤكد قدرة الشخص الصحية على أداء مناسك الحج، وتقديم أي إفادة تثبت إجراءات تأشيرة العمرة أو الحج، وبطاقة صحية حديثة يتم إصدارها من أحد مكاتب الصحة، على أن تحتوي على تطعيم الالتهاب السحائي، وتطعيم الانفلونزا الموسمية.

وأشار إلى أن أسعار تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية يصل إلى 260 جنيها، ولقاح الحمى الصفراء بـ 1250 جنيها، ولقاح الكوليرا 360 جنيها، ولقاح الالتهاب السحائي الثنائي "تأشيرات الزيارة والعمرة" 200 جنيه، ولقاح الالتهاب السحائي الرباعي "تأشيرات الحج" للأطفال سن عام حتى عامين لجميع التأشيرات 670 جنيها.

وأكد أن التطعيمات المطلوبة إلزامية لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء فريضة الحج أو العمرة، ولن يتم السماح بالدخول إلى الأراضي السعودية إلا إذا حصل المعتمر على نفس اللقاحات التي يحصل عليها الحاج قبل السفر، ويجري التطعيم لغرض العمرة، أو زيارة مدن "مكة، المدينة، جدة، الطائف".