تعليم المنيا: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 769 مدرسة

المنيا- جمال محمد:

أعلن صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انتظام سير أولى امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي يؤديها اليوم السبت، 116936 ألف طالب وطالبة في 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة.

وأشار عبدالحميد إلى أن المديرية وكافة الإدارات التسع كانت انتهت من كافة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، ويؤدي الطلاب اليوم امتحاني اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وتم التأكد من ترسيم اللجان، ونظافة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة بداية من مركز التوزيع إلى تمام وصولها مقرات اللجان، وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات، مع التنبيه على رؤساء اللجان، بحظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية والتى سوف تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية على مدار اللحظة، وكذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة الأماكن المحيطة باللجان الامتحانية بشكل يومي وإزالة كافة الإشغالات .

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة ومناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.