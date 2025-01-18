بنظام "البوكليت".. انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد - فيديو وصور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد 14750 طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص بمحافظة بورسعيد، على لجان الامتحانات، صباح اليوم السبت، لأداء أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام "البوكليت" في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، داخل 58 لجنة أساسية.

وانشغل الطلاب بالمراجعة النهائية أمام اللجان قبل دخول المدارس، وذلك من خلال الهاتف المحمول والملخصات والكتب والملازم، في الوقت الذي وقف عدد من أولياء الأمور أمام بوابات اللجان في انتظار أبنائهم للاطمئنان عليهم

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء تامر السمري، بمحيط لجان الامتحانات والشوارع المؤدية لها، فضلا عن انتشار رجال المرور في كافة أحياء بورسعيد، ضمن خطة المديرية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب وضمان وصولهم إلى لجان الامتحانات بسهولة ويسر.