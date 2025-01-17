بالصور.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند مدخل قرية شطب التابعة لمركز ومدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: عبدالحفيظ. م. ع (27 عامًا)، سمير. ع. ا (54 عامًا)، وعبدالسميع. ك. ع (33 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.