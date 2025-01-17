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خلاف على هاتف دفع 4 أشخاص لضربه.. كشف لغز العثور على جثة مزارع فى الغربية

05:57 م الجمعة 17 يناير 2025

المجني عليه

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الغربية - مروة شاهين:

عثر أهالي قرية كوم النجار التابعة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية، علي جثة شخص مجهول الهوية وبها إصابات شديدة بالرأس، وملقاة بإحدى الترع.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص مجهول الهوية، طافية علي مياه إحدى الترع المارة بقرية كوم النجار التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية، برئاسة الرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز بسيون، إلى محل البلاغ بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي محمد شعير مزراع، وبها إصابات شديدة في الرأس، وجرى ضبط 4 متهمين، تعدوا عليه بالضرب بالطوب والحجارة والعصا، بعد أن قفز المجني عليه داخل مياه الترعة في محاولات للهروب منهم، بسبب خلافات علي سرقة موبايل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

العثور على جثة مزارع جثة شخص مجهول الهوية جثة شخص بها إصابات بالرأس محافظة الغربية
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