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الجو بديع.. مواطنون يستمتعون بأجواء الشتاء على شاطئ بورسعيد -فيديو وصور

05:43 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
  • عرض 7 صورة
    شاطئ بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالا من المواطنين، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ظل حالة من الطقس المعتدل تسود أنحاء المحافظة المطلة على البحر المتوسط.

وقضى مواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتقاط الصور التذكارية، والمشي، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة و"الراكيت" وكذلك ركوب الخيل والدراجات.

وتسود أجواء معتدلة محافظة بورسعيد متمثلة في سماء صافية من الغيوم، واعتدال درجات الحرارة، فضلا عن رياح متوسطة الشدة وأمواج يتراوح ارتفاعها ما بين متر إلى متر ونصف.

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